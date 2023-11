Hoofdrol voor Thijs Dallinga in Europa League-stunt tegen Liverpool

VOETBAL - Thijs Dallinga heeft een belangrijk aandeel geleverd in de Europa League-winst van Toulouse op Liverpool. De spits tekende met een diagonaal schot voor de 2-0 in een wedstrijd die met 3-2 werd gewonnen.

Door de stunt van de huidige nummer 14 van de Ligue 1 staat Toulouse op een riante uitgangspositie voor overwintering in de Europa League.

Liverpool leidt groep E met negen punten uit vier poulewedstrijden, op de voet gevolgd door Toulouse met zeven punten uit evenveel duels. Een plek bij de eerste twee is vereist om door te komen in de knock-outfase van het toernooi.

Voor Dallinga is de treffer tegen de Engelse grootmacht zijn derde Europa League-goal van dit seizoen. In de Franse competitie was de oud-speler van FC Emmen dit voetbaljaar driemaal trefzeker.