Tennisster Arianne Hartono strijdt met Oranje voor plek in wereldgroep Billie Jean King Cup

TENNIS - Arianne Hartono (27) uit Meppel is met Oranje afgereisd naar Litouwen waar ze vanaf morgen tegen Oekraïne strijdt voor een plek in de wereldgroep van de Billie Jean King Cup. Vroeger stond deze meest prestigieuze landenwedstrijd van de wereld bekend onder de naam Federation Cup.

"Ik ben er trots op dat ik hier in dit oranje pakje sta", reageert Hartono tijdens haar laatste voorbereidingen op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen voordat ze naar Litouwen vertrekt. "Ondanks dat ik de hele wereld over reis ben ik toch een Nederlander dus daar ben ik trots op en ik heb er zin in."

Wereldgroep

De wereldgroep is een select gezelschap van de twaalf beste tennislanden van de wereld. "Als we dit winnen dan promoveren we naar de wereldgroep. En om daar met dit team terecht te komen zou een geweldige prestatie zijn", verklaart bondscoach Elise Tamaëla. "En dat is voor het Nederlandse tennis echt wel 'groot".

Oranje is met de sterkste bezetting afgereisd naar Litouwen. Naast Hartono, de nummer twee van Nederland en de nummer 180 van de wereld, is ook Arantxa Rus erbij. De 32-jarige kopvrouw van Oranje is op dit moment de nummer 52 van de wereld. Ook Suzan Lamens en dubbelspecialist Demi Schuurs komen dit weekend uit voor Oranje.

"Zij hebben twee dames die in de top honderd staan en nog eentje die in de top honderdvijftig staat En ook hun dubbelspecialiste staat in de top honderd", licht Hartono toe. "Dus dat is wel een verschil met waar wij mee komen. Maar in het damestennis ligt het allemaal zo dicht bij elkaar: iedereen kan van iedereen winnen. En met die instelling gaan we ook die wedstrijden in en dan zien we wel waar het schip strandt".