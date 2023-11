Judoka Marit Kamps na bronzen EK medaille nu op jacht naar Olympisch ticket

JUDO - Met de bronzen EK-medaille op zak richt Marit Kamps (22) uit Assen zich nu op de strijd voor een Olympisch ticket voor de Spelen van Parijs van volgend jaar zomer. In Nederland heeft ze in haar gewichtsklasse, van boven de 78 kilogram, concurrentie van de 30-jarige Karen Stevenson. Want er is maar één plek per gewichtsklasse voor Nederland.

"We gaan nu heel erg gelijk op. Dus aankomend half jaar wordt heel belangrijk", reageert Kamps. Ze geniet nog na van haar eerste medaille op een groot toernooi bij de senioren.

'Ik had er echt veel zin in'

In de strijd om het brons stond ze tegenover de 35-jarige Kayra Ozdemir uit Turkije die al twee keer Europees kampioen werd in haar carrière. Daarnaast weegt de Turkse judoka zeker dertig kilo meer dan Kamps. Maar de Assense was gebrand.

"Ik had er echt heel veel zin in. Ik was natuurlijk ook wel zenuwachtig. En zij zat de hele tijd nog een beetje met haar capuchon op. Toen dacht ik al: 'jij hebt er misschien geen zin in maar ik ga je gewoon aanpakken", lacht Kamps.

'Ik loop niet leeg'

"Zij is wel heel sterk. Maar als de partij maar lang genoeg duurt, weet ik gewoon dat zij leegloopt en ik niet." Met een glimlach kijkt ze terug op naar de beelden van de beslissende waza-ari in de Golden Score. Een waza-ari wordt toegekend als een judoka zijn tegenstander onder controle werpt, maar de techniek één van de andere voorwaarden zoals kracht, snelheid of rechtstreeks op de rug, mist voor een ippon.

"Ik twijfelde of het een score was. Dus ik was eerst heel blij. Maar toen dacht ik: 'Marit even weer je kop erbij. Want het kan zomaar gebeuren dat we zo weer verdergaan.'

Maar zij was echt kapot", vertelt Kamps.

Bondscoach: 'We hadden onze ups en downs'

Maar de jury kwam al snel met het bevrijdende oordeel en kende de waza-ari toe. "Toen was ik zo blij, ik kon alleen nog maar lachen." Daarna vluchtte Kamps in de armen van bondscoach Bas Meerveld.

"Ja, dat is wel een stukje ontlading", zegt Meerveld. "Je gunt het haar zo want ze werkt er ook keihard voor. Maar we hebben dit seizoen ook samen ook wel onze ups en downs gehad. We hadden dingen waar we het niet helemaal over eens waren. Maar toch blijf je met elkaar werken en in elkaar geloven. Dan voelt dit wel heel erg goed", besluit Meerveld.