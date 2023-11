Programma zaterdag- en weekendvoetbal

ACV

De voetballers van ACV wacht vandaag een lange reis naar Scheveningen, waar de plaatselijke voetbalvereniging het opneemt tegen de ploeg van trainer Ruud Jalving. ACV staat op de zevende plek in de 2e divisie, terwijl Scheveningen de nummer dertien is. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vier punten.

Onze Club

Naast een samenvatting van Scheveningen-ACV zitten er morgenavond nog twee samenvattingen in Onze Club. Er staat vanmiddag een camera bij HZVV-VKW, een Drentse ontmoeting in de 1e klasse J van het weekendvoetbal. HZVV staat, na de nederlaag van vorige week tegen koploper WVV, op de vijfde plek in 1J, terwijl VKW, door de overwinning op Hoogezand, wat meer lucht heeft gekregen en geklommen is naar de achtste plek.