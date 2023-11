Programma zondag- en weekendvoetbal

VOEBAL - Er staat dit weekend weer een volledige competitieronde voor de amateurvoetballers op het programma. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

Hoogeveen

In de 3e divisie kan Hoogeveen vanmiddag revanche nemen op de 3-1 nederlaag tegen DEM in de KNVB beker van vorige week woensdag. De ploeg uit Beverwijk komt namelijk in Hoogeveen op bezoek. Hoogeveen staat zestiende en kan een overwinning goed gebruiken om weg te komen van de onderste plaatsen. DEM staat elfde en heeft vier punten meer dan de Drentse ploeg.