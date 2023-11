Luister hier live naar FC Emmen - FC Den Bosch

VOETBAL - FC Emmen pakte in de laatste vier duels vijf punten en voor een ploeg met promotie-aspiraties zijn dat er simpelweg te weinig. Toch had de Drentse club (de nummer 4 in de Keuken Kampioen Divisie) veel meer punten kunnen hebben als het in die voorgaande duels wat beter met de kansen was omgesprongen en wat scherper had verdedigd.