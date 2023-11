Verdiende maar magere zege FC Emmen op laagvlieger

Maar de punten blijven wel in Emmen en dat zorgt ervoor dat FC Emmen op plek 4 blijft staan in de Keuken Kampioen Divisie met nu 26 punten uit 14 duels.

De nieuwe koploper is Willem II, dat met 2-1 won van Jong FC Utrecht. De formatie uit Tilburg heeft 29 punten uit 14 duels, maar Roda JC en ADO Den Haag kunnen Willem II later dit weekend bij een zege nog passeren. Roda JC gaat dan naar 30 punten en ADO naar 29.

Dominant

Al in de eerste minuut mocht Desley Ubbink uithalen, maar zijn inzet was te slap om Den Bosch-doelman Jakub Ojrzysnki te verrassen. Er kwamen meer kansen voor de thuisclub. Piotr Parzyszek raakte de lat na het terugleggen van de jarige Rui Mendes en Ubbink schoot nog een keer recht op de keeper én over het doel.

Strafschop

Eenrichtingsverkeer

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet. Den Bosch was niet bij machte om Emmen - met uitblinkers Lucas Bernadou, Julius Dirksen en Jari Vlak - in verlegenheid te brengen en de thuisclub bleef maar zoeken naar de tweede treffer. Die viel uiteindelijk niet en dat was toch wel een klein wonder.