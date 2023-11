Fred Grim: "Meer moeten scoren, maar we speelden echt heel goed'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Fred Grim was na afloop van het gewonnen duel tegen FC Den Bosch uiterst content met het vertoonde spel, al vond de Amsterdammer net als iedereen in het stadion dat zijn ploeg wel genadig was geweest. "Het is een repeterend verhaal. Maar het klopt wel. We haden meer kansen moeten afmaken, met name voor rust."

"Toch vind ik dat we echt heel goed gespeeld hebben. We waren heel dominant en hadden veel balbezit. We kwamen vaak tussen de linies en vonden veelvuldig de derde man. Dat is een mooie stap in de goede richting."

'Zij wonnen een paar weken geleden gewoon met 0-3 van Groningen'

Grim vond dan ook vooral dat zijn ploeg het goed deed en niet zozeer dat FC Den Bosch heel matig voor de dag kwam. "Den Bosch is geen slecht team. Ze hebben veel strijd en maken bovendien het speelveld heel klein. Probeer daar maar eens gemakkelijk doorheen te komen. Bovendien won deze ploeg een paar weken geleden wel met 0-3 van Groningen."

'Hoop dat Ubbink hetzelfde doet als Vlak deed'