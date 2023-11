Julius Dirksen: 'Voor de zesde keer de nul gehouden. Dat is lekker als verdediger'

VOETBAL - Voor het eerst sinds zijn overstap van Jong Ajax naar FC Emmen, begin 2022, werd Julius Dirksen gekozen tot de man of the match. De rossige verdediger kon de uitverkiezing wel waarderen, maar was vooral blij met het defensieve optreden tegen FC Den Bosch.

"We houden voor de zesde keer dit seizoen de nul, waarmee we de meeste clean-sheets hebben in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is echt lekker voor een verdediger. Ik heb ook het gevoel dat het steeds beter staat. Ondanks dat we verzuimen om Den Bosch op een grotere achterstand te zetten, en hen dus in leven laten, blijven we wel rustig. Dat is wel de progressie die we hebben gemaakt ten opzichte van de eerste duels dit seizoen."