Ahmed El Messaoudi: 'Plek 4 is goed voor dit moment, maar we willen meer'

VOETBAL - De lach is helemaal terug bij Ahmed El Messaoudi. De aanvallende middenvelder van FC Emmen geniet weer met volle teugen van het spelletje, lacht de gemiste kansen weg en heeft vooralsnog geen trek om zich druk te maken over de stand in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het belangrijkste is dat we kansen creëren en ik ben ervan overtuigd dat die goals wel gaan komen", aldus de Belgische Marokkaan na het met 1-0 gewonnen duel tegen FC Den Bosch. "Ja, we hadden er meer moeten maken. Afgelopen maandag tegen MVV ook."

'Dat stiftje in Maastricht deed ik niet voor de lol'

In dat duel kreeg El Messaoudi twee dotten van kansen en met name de eerste had er gewoon in gemoeten. "Dat klopt, maar ik stifte de bal over. Dat deed ik niet voor de lol, maar omdat ik ervan overtuigd was dat dat de beste optie was. De trainer zegt dat ik zakelijker moet zijn in de afronding en daar heeft hij gelijk in."

'Zonder risico in je spel moet je niet op de 10-positie spelen'

Maar zowel Grim als El Messaoudi beseffen dat het zakelijke niet ten koste moet gaan van het frivole spel van El Messaoudi. "Ik probeer heel veel in het veld en ben iemand die graag risico in zijn spel legt, ook als het gaat om de eindpass. Ik vind dat dat bij de 10-positie hoort. Als je geen risico neemt moet je niet op die plek spelen."

'Ik wil gewoon een goed seizoen draaien'