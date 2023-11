Het is bijna weer zover: Bekijk hier de poule-indeling van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

Drie 'nieuwe' clubs

Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanaf 23 december beginnen 100 teams, verdeeld over 25 sporthallen, aan het toernooi. Ten opzichte van de vorige editie verwelkomt de organisatie drie nieuwe clubs: vv Gieten, BSVV en Alcides (zaterdag). Zij nemen de plek in van vv Emmen, SVV'56 en Olympia'28.

Speeldata

Op 23 december staat de voorronde op het programma, waarna op 27 december 50 ploegen gaan strijden in de kwartfinale. Vervolgens staat de halve finale (met 25 clubs) gepland op 30 december. Die avond worden de vijf finalisten bekend en weten we ook welke vijf clubs zich op 3 januari in Sporthal Angelslo in Emmen mogen melden voor de tussenronde, waar het laatste finaleticket te verdienen is. De grote finale vindt plaats op zaterdag 6 januari.