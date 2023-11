HZVV zet VKW eenvoudig opzij en wint met 5-1

VOETBAL - HZVV heeft zich goed hersteld van de nederlaag van vorige week tegen WVV. In eigen huis werd VKW zoek gespeeld en op een 5-1 nederlaag getrakteerd.

Door de overwinning behoudt HZVV aansluiting met de bovenste helft van de ranglijst in de 1e klasse J. De ploeg van trainer Bram Freie heeft twaalf punten uit zes wedstrijden. VKW moet weer na beneden kijken en heeft na zeven wedstrijden vijf punten.

Jubilaris

Voor de wedstrijd werd HZVV aanvoerder Alex Zomer door voorzitter Henk de Jong in het zonnetje gezet. De verdediger speelde onlangs zijn 150ste wedstrijd in het shirt van de ploeg uit Hoogeveen.

HZVV was de betere ploeg in de beginfase. Nadat Zomer uit, een corner, de bal had naast gekopt, was het in de twaalfde minuut wel raak. Na een spervuur aan kansen was het uiteindelijk Jan Hup die de 1-0, via de onderkant van de lat, binnenschoot.

Twee keer Hup

Het beeld veranderde na de voorsprong voor HZVV niet. De thuisploeg bleef de aanval zoeken en kreeg ook kansen. In de 24ste minuut was het opnieuw Jan Hup die de trekker overhaalde. Net als bij de 1-0 schoot Hup de bal, vanaf een meter of zestien, achter VKW-doelman Martijn Mulder (2-0)

Pas na ruim een half uur spelen werd de ploeg uit Westerbork gevaarlijk, maar Anjo Willems verzuimde, met een kopbal, de wedstrijd weer spannend te maken. Zijn poging ging naast.

Beslissing voor rust

Een minuut later leek de wedstrijd beslist. Mulder liet een afstandsschot los, waarna Yoran Popovic het cadeautje dankbaar accepteerde en van dichtbij de 3-0 kon binnenschieten.

Wie dacht dat VKW als herboren uit de kleedkamer zou komen kwam na rust bedrogen uit. Na amper een minuut voetballen had de thuisclub de vierde treffer in het net liggen. Dit keer kon Tim Mulder de bal van dichtbij binnen tikken.

Zes minuten later was het opnieuw raak en weer scoorde de thuisclub. Dit keer was het Sander Dzemidzic die de treffer op zijn naam kreeg. De aanvaller reageerde attent op een diepe bal en schoot de 5-0 beheerst binnen.