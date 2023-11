DZOH deelt stevige tik uit aan Winsum

VOETBAL - De topper tussen DZOH en Winsum in de 1e klasse J eindigde in een eclatante 4-0 overwinning in het voordeel van de bezoekers uit Emmen. Met de overwinning klimt DZOH naar de tweede plek van de ranglijst.

De gasten onder leiding van DZOH-trainer Karlo Meppelink speelden een weergaloze pot voetbal in Winsum en drukten in de eerste helft al een stevige stempel op de wedstrijd dankzij treffers van Joel Zweerink en Aron Timmerman (tweemaal). In de slotfase tekende wederom Zweerink voor de eindstand.

Een meer dan verdiende overwinning blikte Meppelink terug. ''We begonnen inderdaad heel sterk en beslisten het duel voor rust eigenlijk al, maar in de tweede helft speelden zij met drie spitsen en daar hadden we het toch wel een stuk moeilijker tegen. Niettemin is dit een verdiende zege die we heel volwassen over de streep hebben getrokken.''