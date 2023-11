WKE’16 in slotfase naar winst bij Hoogezand

VOETBAL - WKE'16 heeft het kelderduel bij Hoogezand in de 1e klasse J met 2-1 gewonnen. De ploeg van WKE'16-trainer Albert Koops nam na een klein half uur de leiding in Hoogezand via een treffer van Djairo Fik, maar gaf de minimale voorsprong uiteindelijk toch uit handen toen Tobias van de Berg de thuisploeg een dik kwartier voor tijd op gelijke hoogte bracht.

Met die stand leek het duel te eindigen, maar Brian Haak kopte WKE'16 in de slotfase alsnog naar de volle winst. Koops, die vorige week bij zijn rentree een punt pakte tegen SVBO (2-2), was tevreden met het eindresultaat.

''Dit is zeker een verdiende overwinning, want wij creëerden over het geheel genomen toch de meeste kansen, alleen nadat we de 2-1 maakten hielden we het onnodig spannend en hadden we eigenlijk moeten doordrukken.''