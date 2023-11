Vrouwen ACV rekenen af met FC Rijnvogels

VOETBAL - De vrouwen van ACV gingen op bezoek bij FC Rijnvogels en wonnen met 3-0.

De eindstand was bij rust al bereikt in een wedstrijd waarin vooral de bezoekers fel domineerden. Gabriela Gap, Dionne Keizer en Pascalle Pomper namen ACV in de eerste helft al bij de hand en de voorsprong kwam feitelijk geen moment meer in gevaar blikte ACV-trainer Freddy Bollegraaf terug.

''Deze overwinning biedt perspectief, want we waren de hele wedstrijd de betere ploeg. In de eerste helft legden we de basis en in de tweede helft hoefden we de voorsprong alleen maar te consolideren.''