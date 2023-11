MSC maakt er vier, maar dat levert de vierdeklasser slechts één punt op

Twee keer geel voor aanvoerder

Geen hands?

"Als het scorebord negentig minuten en 4-3 aangeeft hoop je dat je de zege over de streep kunt trekken", vertelt MSC-coach Guido Wind na het eerste puntverlies van het seizoen. "Ik denk dat we ondanks de rode kaart van Yves in de tweede helft weinig tot niets weggeven. Dat de tegentreffer dan via een strafschop, waarvan mijn verdedigers zeggen dat hij onterecht was, toch valt is even zuur."