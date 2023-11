E&O/Hurry Up verslaat Volendam 2 in jubileumwedstrijd

HANDBAL - In de eredivisie hebben de mannen van E&O/Hurry Up de thuiswedstrijd tegen Volendam met 34-29 gewonnen.

Door de overwinning heeft E&O/Hurry Up nu negen punten uit evenveel duels en is de ploeg een middenmoter in de eredivisie.

Jubileum

De sfeer in sporthal Angelslo in Emmen was opperbest. E&O viert dit weekend het 90-jarig bestaan en dat was bij de entree al zichtbaar met ballonnen en aan het publiek werden groene glowsticks uitgedeeld. Verder was de sporthal versierd met slingers.

Van feestvreugde op de vloer was aan het begin van de wedstrijd geen sprake. De Volendammers begonnen sterk en namen al snel een 3-7 voorsprong. Na een vroege time-out van E&O trainer Martin de Hoop kwam de thuisclub wat beter in het spel en bleef de ploeg in het spoor van Volendam om halverwege met één doelpunt achterstand te gaan rusten, 13-14.

Stuivertje wisselen

De thuisclub begon goed aan de tweede helft en kwam, via Michael Wennink, snel langszij (15-15) en kwam door Wouter Grevink voor het eerst op voorsprong. E&O/Hurry Up verdedigde beter en ook doelman Sjoerd Grid had een paar goede reddingen.

Dit keer bleven de gasten in het spoor van de thuisclub en namen na 41 minuten spelen weer een voorsprong (21-22). Het bleef echter stuivertje wisselen, want niet veel later nam E&O/Hurry Up weer de leiding (23-22).

Versnelling

Halverwege de tweede helft plaatste de thuisclub een versnelling en sloeg een gat van drie doelpunten (26-23). De mannen van De Hoop hadden de overwinning voor het grijpen.

E&O/Hurry Up bleef uiterst geconcentreerd spelen en gaf de zege niet meer uit handen. Na zestig minuten handballen stond er een 34-29 eindstand op het scorebord.