Olhaco kansloos onderuit bij Sudosa Desto

Waar de verschillen in de eerste set nog klein waren, sloeg Sudosa Desto in de tweede set keihard toe. De ploeg van Olhaco-trainer Xander Arling probeerde zich in de derde set nog op te richten. Daar kwam ook wel iets van terecht, maar voldoende om de schade te repareren was het niet.

''Sudosa Desto was gewoon een maatje te groot voor ons en wij hadden met name in de tweede set geen antwoord op hun spel'', vertelde Arling. ''Ook het uitvallen van Jorik Knol met een enkelblessure was een streep door onze rekening in de tweede set, waardoor we in de derde set absoluut geen vuist meer konden maken.''