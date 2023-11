Hurry-Up wint eindelijk een uitwedstrijd

Na 12-14 bij rust kwam eredivisiekampioen Houten sterk uit de kleedkamer. Twintig minuten voor het eind stond de thuisploeg, voorlaatste in de BENE-League, voor (17-16).



Tot aan het treffen in 'The Dome' had Hurry-Up op vreemde bodem nog niet gewonnen. Alle negen punten in de BENE-League werden in Zwartemeer behaald. Daar zaten onder andere zeges op Sporting Pelt, KTSV Eupen en Hubo Handbal bij.



Jongelingen Youri Braker, Jorick Pol - ingevallen onder de lat van Hurry-Up en Emiel Hoogland brachten de bezoekers in het slot weer op voorsprong: 23-26. Laatstgenoemde maakte vanavond voor de ploeg van Sven Hemmes de meeste doelpunten.



Na 26-29 kwam Houten nog terug tot één goal, maar klonk voor de mannen van Hemmes tijdig het eindsignaal. Hurry-Up is uit van de nul af en heeft totaal elf punten.