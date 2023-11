Vrouwen E&O strijdend ten onder en blijven puntloos

HANDBAL - Ook na tien duels wachten de vrouwen van E&O nog op het eerste punt in de eredivisie. Tegen Quintus knokte de ploeg van trainer Jan Gerald Mulder zich na een grote achterstand terug in de wedstrijd om uiteindelijk met 23-27 te verliezen.

Snelle achterstand

Romy Stadens zorgde er in haar eentje voor dat het verschil met Quintus rond de zes doelpunten verschil bleef. Stadens scoorde van de eerste vijf doelpunten er vier voor de thuisclub (5-11).

In het spoor

In het tweede gedeelte van de eerste helft bleef E&O in het spoor van de gasten. Quintus liep niet verder uit en halverwege zochten beide ploegen met een 11-16 ruststand de kleedkamers op.

E&O begon uitstekend aan de tweede helft en verkleinde de achterstand binnen twee minuten tot 13-16. De ploeg speelde agressiever dan in de eerste helft, was geconcentreerder en benutte nu wel de kansen en kwam terug tot 16-17.

Net geen stunt

Maar nadat E&O de kans op de gelijkmaker liet liggen gaf Quinus even gas en liep weer uit tot 16-20. Maar de thuisclub toonde karakter en knokte zich opnieuw in de wedstrijd. Met een kwartier nog op de klok was het verschil weer teruggebracht naar één treffer verschil, waarna Stadens, met haar achtste treffer van de avond de gelijkmaker op het scorebord bracht (20-20).