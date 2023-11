Gehavend ACV toont karakter in Scheveningen: Sillah bezorgt Asser club driepunter

Weer Spijkerman, na briljante pass Quispel

Tien minuten na rust kwam ACV op 0-2. Weer was het Spijkerman die het eindstation was. Ditmaal was de treffer minder fraai, maar de vooractie van Freddy Quispel briljant. De aanvallende middenvelder van de Assenaren (dit seizoen al goed voor 7 goals en nu vijf assists) verlengde een voorzet van Tapmahoe Sopacua zeer artistiek, waarna Spijkerman zijn vijfde goal van het seizoen maakte.

Scheveningen komt terug

Met wat geluk, al was het qua voetbal niet onverdiend, kwam Scheveningen toch snel terug in de wedstrijd. Een corner werd door Robert van Koesveld achter Erwin Jagt gekopt: 1-2. Quispel had daarna het duel in het slot kunnen gooien, maar na een prachtige individuele actie (inclusief poort in de vijandelijke zestien) schoot hij de bal op doelman Sven van der Maaten. Een minuut later viel de 2-2. In de 86e minuut kopte Scheveningen-topschutter Delano Gouda, via Jagt, binnen. Erop en erover was de gedachte daarna bij de thuisclub, maar die droom schoot international Ibrahim Sillah - met zijn eerste treffer van het seizoen - aan diggelen.