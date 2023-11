Sillah tegen Salah: Droomweek voor ACV-middenvelder

VOETBAL - Zijn Nederlands is nog niet goed genoeg om vol zelfvertrouwen een interview te geven en dus konden we helaas niet met ACV-matchwinner Ibrahim Sillah terugblikken op de prima zege van de Drentse club bij Scheveningen, de late goal van de middenvelder én zijn aanstaande interlands met Sierra Leone.

Sillah vertrekt morgen richting zijn thuisland om vervolgens af te reizen naar Ethopië voor de eerste poulewedstrijd in de WK-kwalificatiestrijd. Dat duel wordt 15 november gespeeld. Vier dagen later - op zondag 19 november - staat de tweede interland gepland. Dan is in het Samuel Kanyon Doe Sportcomplex (dat plaats biedt aan 22000 toeschouwers) Egypte de tegenstander: inderdaad het thuisland van Mohamed Salah, de aanvaller van Liverpool.

"Fantastisch voor hem", aldus ACV-trainer Ruud Jalving. "Wij moeten hem helaas missen volgende week, maar we gunnen hem dit enorm. Hoe mooi is het dat je voor je land mag uitkomen en dan ook nog eens tegen zo'n grootheid."

Niet de eerste interland

Vorig jaar maart debuteerde Sillah in het nationale elftal van zijn geboorteland. In een uitwedstrijd tegen Togo verloor Sierra Leone met 3-0. Onlangs werd de fysiek sterke middenvelder, die eveneens uitkwam voor Oranje Nassau Groningen en de Duitse clubs Germania Leer en Kickers Emden, opnieuw geselecteerd voor de Leone Stars, nu voor de oefenduels tegen Benin en Somalië. Beide wedstrijden gespeeld in Marokko. Tegen Benin (1-1) kwam Sillah de volle negentig minuten in actie, tegen Somalië (2-0 zege) alleen in de laatste tien minuten.