Strijdend Sudosa verliest op details van VV Utrecht

VOLLEYBAL - Een strijdend Sudosa Desto heeft in eigen huis verloren van VV Utrecht. De ploeg uit Assen hoopte een stap te maken richting de top, maar op beslissende momenten waren de gasten beter: 1-3.



Utrecht was vorig seizoen de verliezend finalist om het kampioenschap van Nederland. Een echte testcase dus voor Sudosa, dat vorige week nipt met 2-3 won van Sliedrecht Sport.



Sudosa start sterk



Lange tijd hielden Sudosa Desto en Utrecht elkaar in evenwicht. Pas bij de 'big points' wist de ploeg van trainer Mark Afman wat afstand te nemen. Eline Mosselaar had een mooie ace en smash in huis. Mede daardoor kwam Sudosa op een 23-20 voorsprong. Bij een stand van 24-22 leek de ploeg uit Assen het te gaan beslissen, maar Utrecht knokte zich terug. Later was het alsnog raak 26-24



Utrecht komt sterk terug



De tweede set was een kopie van de eerste set, maar nu was het juist Utrecht die een gaatje wist te slaan. De ploeg van trainer Vera Koenen sloeg een gaatje bij 16-20 en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Sterker nog: Utrecht won de set afgetekend met 19-25.



Utrecht steeds net een klein stapje beter



In de derde set begon zich een patroon af te spelen. Utrecht nam steeds een kleine voorsprong en was op de details Sudosa steeds een stapje voor. Via Boonstra leek de ploeg zich op te richten en nam de ploeg uit Assen een 20-19 voorsprong. Maar Utrecht liet vervolgens zien wie er de baas was: 22-25.



Utrecht geen moment in de problemen



In de vierde set was er geen twijfel wie de betere ploeg was. De gasten heerste op alle fronten. Een monsterscore leek in de maak, maar aan het einde scoorde Sudosa nog een paar punten. Toch was de score afgetekend: 19-25.



Door het verlies tegen Utrecht staat Sudosa nu op de vijfde plaats met 11 punten uit 6 wedstrijden. Utrecht staat door de zege nu op derde plaats met 13 punten.



'Trots op mijn ploeg'



"We hebben vandaag echt een mooie wedstrijd gespeeld", aldus trainer Mark Afman. "Uiteindelijk houden we het net niet vol tegen deze goede ploeg. Maar als ik nu al zie wat wij op de mat leggen, dan kunnen er dit seizoen nog mooie dingen gebeuren."



Ook maakte Manon Toorenbeek weer wat minuten. De blikvanger aan de kant van Sudosa miste de start van de competitie, maar is op de weg terug. "Daar ben ik heel blij mee, want Manon is een speciale speelster. We gaan nog veel van haar horen", aldus Afman.