Bekijk hier: Prachtige treffers Spijkerman en eerste goal Sillah bezorgen ACV volle buit in Scheveningen

ACV-trainer Ruud Jalving vond het lastig om meteen na het duel een analyse te geven. "Het was heel hectisch, met natuurlijk een krankzinnige slotfase die geweldig voor ons uitpakte. Eerlijk gezegd koesterde ik het punt al nadat zij de 2-2 maakten. We bleven ook gewoon met vijf achterop spelen, maar uit een corner schiet Ibi ons naar de zege."

"Of een driepunter verdiend was weet ik niet, maar het is wel heel erg fijn. We hadden niet echt grip op het dynamische middenveld van Scheveningen, maar hebben wel keihard gewerkt met z'n allen. Bovendien is het prachtig om te zien dat bij de eerste twee goals je dingen ziet waar we donderdag nog op getraind hebben."