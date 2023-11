Noordscheschut wint topper in 2J, eerste zege vv Hoogeveen

VOETBAL - Noordscheschut is weer koploper in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal. De formatie van trainer Berry Zandink won de topper tegen FC Wolvega met 1-2. De Schutters hebben nu 15 punten uit 7 duels, evenveel als Wolvega. De Friezen hebben echter een minder goed doelsaldo.

Overigens staat de complete top 8 in de 2e klasse J binnen drie punten van elkaar. Op plek 8 staat nu LTC. De Asser club ging op eigen veld onderuit tegen Grijpskerk.

Van Dalen en Mol

Kevin van Dalen bracht Noordscheschut na zo'n acht minuten aan de leiding tegen FC Wolvega en na rust verdubbelde Melvin Mol de score. Vijf minuten voor tijd bracht Boy Vedder de spanning terug in de wedstrijd, maar Noordscheschut hield stand.

LTC geeft voorsprong uit handen en eindigt met tien man

LTC had dit weekend, bij een zege op Grijpskerk, medekoploper kunnen worden in de 2e klasse J. Maar de groenhemden konden een vroege voorsprong (treffer Richard Mulder) niet over de streep trekken. Sterker nog, Jorin de Boer zorgde kort voor en na rust voor de 1-1 en 1-2. Joost Schoenmaker zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing, waarna Romano Djababoe (LTC) nog met twee keer geel en dus rood vroegtijdig mocht gaan douchen.

Na drie knappe zeges op rij nu dus twee nederlagen achter elkaar voor de mannen van trainer Germain Beck. Vorige week werd al met 6-3 verloren bij Gorecht.

Hoogeveen zaterdag overtuigend naar eerste zege

De zaterdagvoetballers van Hoogeveen hebben in de zevende wedstrijd van het seizoen dan eindelijk de eerste zege binnen. Op bezoek bij Bedum wonnen de blauwhemden met 4-0. Ruben de Haas, Dylano Wolters en Twan Reinders waren in ieder geval trefzeker. Wie de 0-2 maakte is nog steeds niet bekend.

Spektakel bij Achilles 1894 - Gorecht

FC Surhusterfean - Drenthina eindigde in 1-1 (doelpunt van Drenthina werd gemaakt door Finn Hoogeveen en Achilles 1894 en Gorecht maakten er een waar spektakel van op sportpark Marsdijk. Het duel eindigde in 4-4. Daniël Zoer zorgde in de 90e minuut voor de Asser gelijkmaker, waardoor Gorecht niet de koppositie in handen kreeg. Leon Regtop scoorde tweemaal voor Achilles 1894 en ook Ferdi Hidding wist het net te vinden. Achilles 1894 verspeelde binnen achttien minuten een 2-0 voorsprong. Na de pauze werd het 3-3, 3-4 en uiteindelijk dus 4-4.

Stand