Collin Veijer pakt na bloedstollende race eerste Grand Prix-zege in Maleisië

Twee weken geleden in Thailand stond de 18-jarige WK-debutant voor het eerst op het podium: toen werd hij derde. Hans Spaan en Wilco Zeelenberg waren in 1990 de laatste twee Grand Prix-winnaars uit Nederland. Spaan in de 125cc en Zeelenberg in de 250 cc

"We willen natuurlijk weer meer"

Ondanks de historische zege van Veijer vanmorgen bleef de coureur uit Staphorst er uiterst nuchter onder. "Het is een mooie overwinning, maar we willen natuurlijk weer meer", zegt hij meteen na afloop van z'n race. "We willen blijven winnen als het kan. Maar voor dit moment is dit een mooi resultaat dat we na heel wat races eindelijk hebben. Ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag, maar volgende week staat er alweer een race voor de deur, dus dan moeten we er ook weer klaar voor staan. Nu even genieten, morgen resetten en op naar Qatar."