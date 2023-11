Drenten grijpen met Oranje naast brons op EK Baseball5

BASEBALL5 - Het Nederlands Baseball5-team heeft op het EK in Litouwen de strijd om het brons verloren. Tegen Spanje werd het 1-2.

Wat is Baseball5?

Baseball5 is ontwikkeld in Cuba. Mannen en vrouwen spelen samen en er wordt vijf tegen vijf gespeeld. Het is een variant op baseball maar er worden geen knuppel en handschoenen gebruikt.