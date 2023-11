Pesse verdiende winnaar in topper tegen Sleen

VOETBAL - De topper in de derde klasse C tussen Sleen en Pesse leverde na negentig boeiende minuten een 1-4 overwinning op voor de gasten uit Pesse.

Door de overwinning gaat Pesse alleen aan de leiding in 3C, omdat ook medekoploper Wacker vanmiddag verloor. In Schoonebeek was SVV'04 met 3-0 te sterk. Raptim staat tweede voor Beilen. Sleen zakt van de eerste naar de vierde plaats.

Verbrugge terug

Remmert Verbrugge stond vanmiddag voor het eerst dit seizoen in de basis bij Pesse. Verbrugge deed aan het eind van vorig seizoen een stapje terug, maar vanwege personele problemen deed trainer Yves Heskamp toch weer een beroep op de verdediger. Verbrugge werd weer opgetraind en zou de volle negentig minuten vol maken.

Het begin was voor de gasten. Nadat invaller Verbrugge al de paal had geraakt met een afstandsschot, kwam Pesse na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Sleen-verdediger Rogier Buls maakte in de zestien een overtreding op Niek Brinkman. Scheidsrechter Drost kon niets anders dan de bal op de stip leggen. De strafschop werd door Sander Hartman onberispelijk binnen geschoten (0-1).

Nog twee treffers voor rust

Aan de andere kant leverde de eerste corner voor de thuisploeg de gelijkmaker op. De verdediging van Pesse kon de bal niet wegwerken, waarna Jacques Koops van Sleen in de 25ste minuut de 1-1 van dichtbij kon maken.

Toch ging Pesse rusten met een 1-2 voorsprong en ook deze treffer viel uit een hoekschop. Doelman Niels Kloppenburg was kansloos toen de poging van Ezra Meijer door een verdediger van Sleen van richting werd veranderd.

Verdiende overwinning

In de tweede helft kreeg Sleen de eerste kans, Ranil Briek kopte voorlangs, maar Pesse was de betere ploeg. Nadat Ingmar Reinders al een keer de lat had geraakt, leek invaller Frank Priet een kwartier voor tijd de wedstrijd te beslissen. De invaller schoot oog in oog met Kloppenburg raak (1-3).

In blessuretijd bepaalde Meijer met zijn tweede van de middag de eindstand op 1-4 en is Pesse nu alleen koploper in de derde klasse C.