SVBO maakt door thuiszege sprong op ranglijst

VOETBAL - SVBO is de nieuwe nummer zeven in de eerste klasse J. De geel-zwarten rekenden vanmiddag op eigen veld af met concurrent GVAV-Rapiditas: 4-1.

In de eerste helft kregen beide teams evenveel kansen, maar toch stond het halverwege 3-0. "Zij raken twee keer de lat en wij slaan drie keer toe", is de simpele verklaring van SVBO-trainer Peter Timmer.

Moeilijke eerste competitiemaand

Ronald Gerdes scoorde de 2-0. Daarvoor en daarna maakte GVAV-Rapiditas een eigen doelpunt. Timmer: "Maar die hebben wij weten af te dwingen. De jongens wisten dat vandaag belangrijk was en hebben dat op het veld laten zien."

Door de thuisoverwinning gaat SVBO niet alleen over de Groningers heen op de ranglijst, maar bijvoorbeeld ook WKE'16. "We startten deze speelronde op vijf punten", vervolgt Timmer. "En staan nu net als GVAV-Rapiditas op acht. Na een moeilijke eerste competitiemaand staan we er veel beter voor."