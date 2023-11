Ook in Veenoord grijpt Germanicus alle punten: 'Er wordt op ons gejaagd'

VOETBAL - Koploper van 2H Germanicus heeft voor de zesde keer dit seizoen gewonnen. In Veenoord werd het tegen het moedige Twedo 2-4 voor de gasten uit Coevorden. "Wij hadden moeite met het krachtvoetbal van Twedo."

De thuisploeg pakte met de ongeslagen nummer één op bezoek brutaal de voorsprong. Na de 1-0 van Dion Klaassen was Germanicus aan de beurt. Nog voor rust zetten Stan Meijerink en clubtopscorer Roelof van Dijk de geel-zwarten weer aan de goede kant van de score (1-2).

"Het was een zware wedstrijd", geeft Germanicus-coach Jan Wielink toe na de overwinning op Twedo. "Wij hadden moeite met het krachtvoetbal van Twedo. Zij brachten veel strijd en inzet. Op het laatst trekken we hem toch over de streep en dat is ook een kwaliteit."

Volgende week tegen Dalen

Jongeling Nance Hoogeveen twee keer in de tweede helft tilde de score naar 1-4. De laatste van het Drents onderonsje in de tweede klasse H werd door Twedo-speler Jeroen van den Ham gescoord.

Germanicus gaat met achttien punten uit zes wedstrijden fier aan kop. "Er wordt op ons gejaagd", voelt Wielink aan. "Volgende week spelen we tegen Dalen en dat is weer een nieuwe graadmeter. Als we die ook winnen, durf ik een tussenbalans op te maken."

Zesde en zevende

De aanstaande tegenstander van Germanicus ging in eigen huis ten onder. De enige van De Tukkers bleek genoeg voor de drie punten voor de Overijsselaars: 0-1.