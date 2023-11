Koploper Roden en Rolder Boys maken in 2I geen fout, Annen houdt GOMOS koest

VOETBAL - Roden en Rolder Boys blijven door een zege de top-2 in de tweede klasse I. Annen hield vanmiddag hoogvlieger GOMOS op een gelijkspel.

Koploper Roden klopte op eigen veld nummer vier op de ranglijst Oldeholtpade: 4-1. Bij rust was het al 3-0 voor de mannen van hoofdtrainer Paul Raveneau.

"Dan weet je dat Oldeholtpade in de tweede helft snel wil scoren", vertelt Raveneau na de vijfde overwinning van het seizoen. "In de tweede helft waren we gelijk aan elkaar. Hun 3-1 valt laat en vlak voor tijd beslist Olivier van der Tuin de wedstrijd in ons voordeel."

Raveneau blikt vooruit op het treffen van volgende week met Valthermond dat in de derby met Stadskanaal met 2-0 ten onder ging: "Een team dat we niet moeten onderschatten. Valthermond heeft het jaren goed gedaan in deze tweede klasse. Na de nederlaag van vandaag zullen ze volgende week met de koploper op bezoek heel graag willen winnen."

Met drie punten minder is Rolder Boys nog altijd de runner-up in 2I. Op bezoek bij Sellingen waren twee doelpunten van Siemen Krikke genoeg voor de driepunter van Rolder Boys.