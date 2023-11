Besluiteloos Hoogeveen opnieuw onderuit tegen DEM

VOETBAL - Tien dagen geleden ging vv Hoogeveen in de KNVB Beker onderuit tegen DEM in Beverwijk. Het werd na een dramatisch begin en een rappe 3-0 achterstand uiteindelijk 3-1. Vanmiddag ging in het in de competitie tegen hetzelfde DEM in de beginfase in ieder geval een stuk beter, maar het eindresultaat was opnieuw niet bevredigend. De bezoekers wonnen met 1-2.

Het was een verdiende zege voor de roodhemden, die veel te weinig te duchten hadden van Hoogeveen. De formatie van trainer Stef Lamberin, die voor het eerst dit seizoen captain Levon van Dijk weer aan de aftrap had, was krachteloos en besluiteloos.

Goedkope tegengoals

Bovendien gaf de thuisclub de treffers wel heel gemakkelijk weg. De eerste, na zo'n twintig minuten uit een vrije bal van Sem Blom. Doelman Stan Meekhof schatte de inzet helemaal verkeerd in en zag de bal met een stuit in de verre hoek verdwijnen. De 0-2 viel uit een strafschop, twintig minuten voor tijd. Thom de Vries (ook al twee scorend in de beker tegen Hoogeveen) voltrok het vonnis nadat Van Dijk onnodig aan de noodrem trok bij een wel erg gemakkelijke rush - vanaf eigen helft - van Jesse Verswijveren. "Dat had ik niet moeten doen", was Van Dijk schuldbewust. "Ik vond dat hij veel te gemakkelijk het veld mocht oversteken en in die frustratie wilde ik hem afsoppen, maar deed het niet handig."

Geen zinderende slotfase

De 0-2 leek de beslissing in het wat saaie duel in Hoogeveen, waar de thuisclub vooral heel besluiteloos was als het eenmaal in de buurt van de goal van DEM kwam. Toch had Emil Bijlsma nog kunnen zorgen voor een zinderende slotfase, maar oog in oog met DEM-doelman Swen Verswijveren schoot de topscorer van Hoogeveen (met drie goals na 12 duels) naast. Daardoor was de late, fraaie, aansluitingstreffer van - de in de slotfase in de spits geposteerde - Van Dijk alleen interessant voor de statistieken. De goal viel te diep in blessuretijd om er nog een slotoffensief uit te persen.

Stand

Door de zevende nederlaag van het seizoen blijft Hoogeveen steken op een promotie-/degradatieplek in de Derde Divsie met 11 punten uit 12 duels. Staphorst en ODIN'59 staan onder de Drentse club, op de twee directe degradatieplekken, met respectievelijk 9 en 5 punten uit 12 wedstrijden. Harkemase Boys is sinds gisteren de enige koploper in de Derde Divisie. De Friezen wonnen (met 3-1) van DOVO, terwijl medekoploper (tot gisteren) IJsselmeervogels verloor van HSC'21.