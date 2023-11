Uineken zit SVBC met dertiende, veertiende en vijftiende dwars

VOETBAL - SVBC is in de vijfde klasse D koploper af en daar is Thijs Uineken (26) verantwoordelijk voor. Met zijn dertiende, veertiende en vijftiende van het seizoen besliste de aanvaller van Witteveense Boys'87 vanmiddag de pot met de lijstaanvoerder: 4-1.

Een jaar geleden was Uineken nog actief in de vierde divisie. Na degradatie van VKW besloot hij terug te keren naar de vijfdeklasser uit Witteveen om zich meer te gaan focussen op zijn trainerscarrière. Een uitstekende beslissing voor Witteveense Boys'87, want door de vijftien goals van Uineken - die bij vorige club VKW de O19 onder zijn hoede heeft - staat de club op plaats twee in 5D.