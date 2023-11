Groot feest bij Wapserveen: eerste treffer levert eerste zege op

VOETBAL - Een daverende stunt in de 5e klasse A van het zondagvoetbal gistermiddag. Het nog puntloze Wapserveen versloeg een kleine acht kilometer verderop hoogvlieger Old Forward. Het duel op sportpark De Kievitsvelden in Wilhelminaoord eindigde in 0-1. Het was de eerste competitiezege voor Wapserveen sinds 23 april van dit jaar.

Matchwinner werd Harm Jan Vries, die na een half uur Old Forward-doelman Rick Bisschop verraste met een zondagsschot. Vries is daarmee ook de eerste doelpuntenmaker van het seizoen voor Wapserveen. De enige andere treffer die de oranjehemden in de eerste zes duels van het seizoen produceerden werd gemaakt door een speler van Diever/Wapse.

Met drie punten uit zeven duels en een doelsaldo van 2 voor en 34 tegen heeft Wapserveen de laatste plaats in de 5e klasse A verlaten. Die positie wordt nu ingenomen door Scheerwolde, dat nog geen enkel punt heeft na vier duels.

'Bij balverlies binnen vijf seconden de bal terug veroveren'

Het feest was groot na afloop van de derby en bij de thuisclub was de frustratie groot, al was de clubverslaggever helder in zijn commentaar:

'Old Forward had opdracht gekregen vol druk te zetten en bij balverlies de bal binnen vijf seconden terug te veroveren. Er kwam weinig van terecht en ondanks waarschuwingen afgelopen week van het kader om te waken voor onderschatting waren goede passes eerder uitzondering dan regel. Ook werd er te weinig bewogen op het middenveld en voorin, waardoor de verdedigers de bal moeilijk diep konden spelen.'

Nog twee Drentse clubs zonder zege (FC Klazienaveen en KSC)

Overigens was Wapserveen niet de enige Drentse club die sinds dit weekend van de hatelijke nul af is. Ook Nieuw Balinge flikte dat. De zaterdagvijfdeklasser pakte op eigen veld na vijf nederlagen op rij een punt tegen SVBS'77 uit het Overijsselse Belt-Schutsloot.

Ondanks het ene punt blijft Nieuw Balinge wel hekkensluiter in de 5e klasse G, waar VCG de koploper is. De formatie uit Geesbrug passeerde Alcides (dat vrij was) op de ranglijst door met 3-1 te winnen van Zuidwolde.

Na het tweede speelweekend in november wachten er nog twee Drentse amateurclubs op het eerst punt dit seizoen: FC Klazienaveen en KSC. Klazienaveen kreeg zaterdag met 6-0 klop van koploper FC Meppel in de 3e klasse D (door onder meer drie goals van Camiel Fidom).

KSC ging met dezelfde cijfers onderuit bij Buinen in de zondag 4e klasse D. Marc Haandrikman en Jay van der Hooft scoorden beiden twee keer voor de nummer drie in deze klasse. KSC kreeg in acht duels 42 goals om de oren.

Nieuw Buinen dendert door