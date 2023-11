Oud-FC Emmen-spits Thijs Dallinga voor het eerst opgeroepen voor Oranje

VOETBAL - Thijs Dallinga is voor de eerste keer in zijn carrière opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. De oud-speler van FC Emmen vervangt Ajacieden Steven Bergwijn en Brian Brobbey die niet inzetbaar zijn voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar.

Dallinga maakt de afgelopen weken indruk bij zijn Franse club Toulouse. De 23-jarige aanvaller scoorde zondag in het duel met Lille en was vorige week ook trefzeker in de Europa League tegen Liverpool. Hij is niet de eerste oud-FC Emmen-spits die uit mag komen voor Oranje. Bas Dost en Wout Weghorst gingen hem voor.