FC Emmen draait bijna half miljoen verlies

FC Emmen heeft vorig seizoen bijna een half miljoen euro verlies gedraaid. Dat blijkt uit het jaarverslag van FC Emmen. Hoewel de club nog wel financieel gezond is, is het verlies reden tot ' oplettendheid en scherpte', schrijft de club in het verslag.

FC Emmen heeft in seizoen 2022/2023 financieel gezien moeten inleveren. Dat jaar draaide de club een nettoverlies van 464.823 euro. Ook in seizoen 2021/2022 maakte FC Emmen verlies. Dit jaar is het tekort nog hoger, met een stijging van bijna 280.000 euro. Het eigen vermogen is gedaald van 1.417.800 euro naar 952.975 euro.