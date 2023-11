'Als iemand handschoenen draagt bij tien graden, dan wind ik mij op'

Zegen en een vloek

Sikkes vindt onder meer dat kunstgras zowel een vloek als een zegen is. Hij legt aan de hand van een voorbeeld uit dat spelers tegenwoordig eigenlijk behoorlijk verwend zijn en dat er dus een behoorlijk verschil zit tussen vroeger en nu. "We liepen zelf altijd in een zandbak te voetballen en je hoorde ons niet mopperen. Dat is nu wel anders."

De trainer van SC Elim gaat ook in op het verbindende karakter van de dorpsclub. "Elim is gewoon een hele warme club waar eerlijke mensen lopen. Als iemand van de vijfde colonne, zo noem ik ze dan maar even, na de wedstrijd tegen mij zegt: 'Het was niks vandaag!' Dan zeg ik: 'Je hebt helemaal gelijk.' In Elim winden ze er geen doekjes om: recht is recht en krom is krom."