Zwitserse tijdrijder Stefan Küng verliest trouwring na crash bij EK in Emmen

WIELRENNEN - Waar is de trouwring van Stefan Küng? Dat is de grote vraag die de Zwitserse tijdrijder bezighoudt nadat hij eind september bij het EK tijdrijden in Emmen hard op een hek klapte.

Hij hield aan de val onder meer een gebroken kaakbeen, diverse handbreuken en een hersenschudding over. Vanuit het ziekenhuis in Emmen werd hij overgevlogen naar het ziekenhuis van Sankt Gallen, waar hij nader onderzocht werd. In alle chaos is hij zijn trouwring verloren.