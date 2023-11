Mart Vrielink en Tessa Lap: twee korfballers op één DOS'46-kussen

Veel reizen

Lap begint aan haar vierde seizoen in dienst van de Nijeveners en voor Vrielink is het alweer het negende seizoen in het rood/zwart. Het stel woont nog niet samen en is daarom veel tijd kwijt aan reizen. Lap woont in Oostwold en studeert in Groningen. Vrielink komt uit Vriezenveen en volgt zijn opleiding in Zwolle. Drie keer in de week trainen ze samen in Nijeveen en in het weekend komt daar nog een wedstrijd bij. Tussen de training van de G-korfballers en hun eigen training in vinden ze nog even tijd om samen wat te eten. Maar wel in de kantine en uit Tupperware-bakjes.