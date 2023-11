Joran (18) en Melissa (16) Weggemans wonnen Nederlandse titel voor overleden vader

DANSEN - Broer en zus Joran (18) en Melissa (16) Weggemans uit Hoogeveen zijn de regerend Nederlands kampioenen ballroom in de klasse tot 19 jaar. Melissa was zeven en Joran acht toen ze via school kennismaakten met dansen en daarna voor het eerst op les gingen. Maar dat liep niet meteen op rolletjes.

"Het was in het begin altijd ruzie en huilen", lacht Melissa. "We konden het niet altijd met elkaar vinden en hebben ook nog een tijdje weer apart van elkaar gedanst. Maar later zijn we toch weer samen gaan dansen."

Volgens hun dansleraar Isao Wolvekamp maakt de familierelatie het soms extra ingewikkeld. "Ik heb vroeger met mijn partner gedanst, dat was toen ook mijn relatie. Als het dan niet lukt is het moeilijker en dan kan het natuurlijk zo zijn dat je het mee naar huis neemt", vertelt Wolvekamp. "Als coach probeer ik te zeggen: laat die dingen los. En thuis is thuis en dit is hier."

Krachtig stel

Wolvekamp, die zelf vroeger grossierde in Nederlandse titels en ook internationaal flink aan de weg timmerde, vindt het Hoogeveense koppel vooral heel krachtig. En als broer en zus elkaar moeten typeren als dansers zijn ze vrij uitgesproken.

"Persoonlijk ben ik niet zo van het stralen, maar meer van het harde werken", zegt Joran. "En Melissa laat zien dat het ook echt leuk is." En zij vindt op haar beurt dat "Joran heel gedisciplineerd is. Als hij iets wil dan gaat hij er ook honderd procent voor."

'Het was een heel mooi en emotioneel moment'

Ze hebben samen al heel wat prijzen gewonnen. Maar de beker van de Nederlandse titel Ballroom voor de leeftijdscategorie tot 19 jaar is hen extra dierbaar.

"Onze vader is in december 2021 overleden", vertelt Joran. "En we hadden een weddenschap met hem afgesloten. Als wij Nederlands kampioen zouden worden, zou hij stoppen met roken. En na z'n overlijden wilden we dat symbolisch toch nog voor hem bereiken, dus we hebben echt een half jaar alles op alles gezet om Nederlands kampioen te worden en dat is ook gelukt. Dus dat is dan wel heel mooi."

"Het was een heel mooi en emotioneel moment", gaat Melissa verder. "Alles wat we graag wilden voor papa is ook daadwerkelijk uitgekomen."