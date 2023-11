Ligt trouwring van Stefan Küng voor het oprapen? Speurtocht leidt naar specifieke plek

WIELRENNEN - Hij veronderstelde dat een arts de trouwring van zijn vinger had gehaald. Het Zwitserse tijdritkanon Stefan Küng tast in het duister waar zijn dierbare verlovingsring na de zware crash tijdens het EK tijdrijden in Drenthe is gebleven. Maar niet in de hectiek na afloop, maar tijdens de val moet hij zijn ring hebben verloren, stelt een journalist van wielersite Escape Collective