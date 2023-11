Tennisser Max Houkes stunt in Uruguay met grootste zege uit z'n carrière

"Ik ben net klaar met m'n partij tegen Cachin. Het is de grootste zege uit m'n carrière. Ik ben hier voor de tweede keer in Montevideo en ik ben klaar voor donderdag", laat Houkes na afloop via Instagram weten. Morgen staat hij in de achtste finale tegenover de 21-jarige Braziliaan Gustavo Heide die net binnen de top 200 staat.

Wereldranglijst

Tour door Zuid-Amerika

De 23-jarige Drent is bezig met een tour door Zuid-Amerika om op zijn favoriete ondergrond gravel te spelen. Het toernooi in Uruguay is het derde en laatste toernooi in de serie. Hiervoor speelde hij al in Ecuador waar hij in het challengertoernooi van Guayaquil in de tweede ronde werd uitgeschakeld. In het sterk bezette toernooi van Lima in Peru bleef hij steken in de kwalificaties.