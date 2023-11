Spitse wil vanavond niet met 'poep in de broek spelen' in Champions League

VOETBAL - Aanvoerster Sherida Spitse (33) uit Emmen kijkt erg uit naar de eerste wedstrijd van Ajax van vanavond in de groepsfase van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Bij de Franse tegenstander komt ze collega-international Jackie Groenen tegen. Lieke Martens is nog niet fit genoeg om haar rentree te maken. In de Johan Cruijff Arena worden vanavond minimaal 13.000 bezoekers verwacht.

"Dit is weer een podium waarop ik me graag wil laten zien en daar ben ik trots op. Niet alleen voor mezelf: ik wil ook laten zien wie wij zijn als Ajax zijnde. Daarom ben ik naar Ajax gekomen." De middenvelder kwam begin 2021 over van het Noorse Vålerenga.

Poule des doods?

Ajax doet voor het eerst mee aan de groepsfase van de Champions League, nadat de lucratievere opzet in 2021 werd ingevoerd. Andere tegenstanders in de poule zijn AS Roma en Bayern München. De beste twee clubs plaatsen zich voor de knock-outfase.

"Een poule des doods. Dat was mijn eerste gedachte", zegt Ajax-trainer Suzanne Bakker. "De andere twee poules zijn op papier iets minder. Maar het zijn prachtige affiches. We willen graag op het hoogste podium actief zijn, we willen ons graag meten met de topclubs. Daar mogen we tegen spelen. Het is een fantastisch podium om ons te mogen laten zien. Ik ben voornamelijk tevreden als we tegen deze topclubs kunnen laten zien wie wij zijn. Natuurlijk spelen we wedstrijden om te winnen. Daar hebben we ook een game-plan op bedacht. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat mooie resultaten op gaat leveren."

Bakker laat weten met een fitte selectie bij het Champions League-duel aan te kunnen treden.

'Niet met poep in de broek spelen'

Als het aan Ajax-aanvoerster Spitse ligt gaan ze hun huid duur verkopen, zegt ze tegen de NOS . "We moeten niet opeens met poep in de broek gaan spelen."

Paris Saint-Germain mag dan een abonnement op de Champions League hebben, als het aan aanvoerder Sherida Spitse ligt gaan de Ajax-vrouwen hun huid duur verkopen. "Natuurlijk heb je te maken met een tegenstander die heel goed is, maar je moet jezelf ook niet vergeten."

Stap naar Oranje makkelijker

Recordinternational Spitse denkt dat de vrouwen van Ajax door het Champions League-avontuur ook makkelijker de stap naar Oranje kunnen maken. De afgelopen interlandperiode was de 33-jarige Friezin de enige speelster van de landskampioen die werd geselecteerd.

"Bij Oranje ligt de intensiteit veel hoger en is er meer kwaliteit, ook omdat iedereen bij topclubs speelt. Bij Ajax is iedereen wat jonger. Die verschillen zijn een feit. Dit podium gaat wel helpen om te voelen wat de internationale top is", besluit Spitse.