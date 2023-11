Sherida Spitse helpt Ajax met goal aan 2-0 zege op Paris Saint Germain

VOETBAL - Ajax heeft in de Champions League in de Johan Cruijff Arena verrassend met 2-0 gewonnen van Paris Saint Germain.

Tiny Hoekstra bracht Ajax in de 33ste minuut op een 1-0 voorsprong. Aanvoerder Sherida Spitse uit Emmen schoot vlak voor rust vanaf elf meter onberispelijk de 2-0 binnen voor de landskampioen van Nederland.

PSG, met Oranje-international Jackie Groenen in het veld maar zonder de geblesseerde Lieke Martens, liet een aantal goede kansen onbenut.

De andere tegenstanders in de poule zijn AS Roma en Bayern München. De beste twee clubs plaatsen zich voor de knock-outfase. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club deelneemt aan de groepsfase van de Champions League voor vrouwen.