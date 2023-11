Voormalig speler Casper Boom wordt nu clubmanager bij 'zijn' DOS'46

Casper Boom (43) speelde van 2000 tot 2013 in de A-selectie van DOS'46. In die periode veroverde hij drie zaaltitels, drie Europacups en één veldtitel. Als speler van het Nederlands team won hij een WK, een World Games en een EK. Tussen 2017 en 2019 had Boom als coach twee seizoenen de reserves van DOS'46 onder zijn hoede. Boom, die nog altijd lid was van de club, zal zijn rol als clubmanager combineren met zijn functie als jongerenadviseur bij het

Jongeren Informatie Punt in zijn woonplaats Amsterdam. In zijn vrije tijd verzorgt hij workshops

voor de John Blankenstein Foundation en korfbalt hij in het derde team van AKC Blauw-Wit.