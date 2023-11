Zonta van den Goorbergh verlengt voor twee jaar bij Drents Fieten Olie GP-team

MOTORSPORT - Zonta van den Goorbergh en Fieten Olie Racing GP uit Hollandscheveld zullen ook in 2024 en 2025 samen uitkomen in de Moto2 klasse. De 17-jarige Brabander maakte in 2022 zijn Grand Prix-debuut en eindigde dit seizoen twee keer in de top tien.

"Ik ben ontzettend blij en trots dat we samen nog eens twee jaar doorgaan. Het is belangrijk voor mij om mezelf in deze klasse te blijven ontwikkelen en dat is zeker mogelijk met de juiste mensen om mij heen."

Stabiliteit

Teammanager Jarno Janssen is blij met de stabiliteit waar de contractverlenging voor zorgt. "We creëren een stabiele situatie binnen het team waarmee we op alle vlakken door kunnen groeien. Met deze verlenging voor 2024 en 2025 hebben beide partijen het vertrouwen voor dit project aangegeven en we zijn dan ook heel trots dat we met Zonta en Barry Baltus twee talenten hebben kunnen waarborgen. In de afgelopen twee seizoenen hebben we een bepaald niveau van vertrouwen opgebouwd en dat is ontzettend belangrijk. Het team aan de kant van Zonta zal dan ook de komende twee seizoenen onveranderd blijven. In de afgelopen twee seizoenen zijn we samen flink gegroeid en het doel is om deze lijn voort te zetten."