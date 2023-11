WKE'16 moet weer op zoek naar een nieuwe trainer

VOETBAL - WKE'16 moet opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer. Twee weken na zijn rentree bij de club uit Emmen kreeg Albert Koops te horen dat hij slechts dispensatie krijgt tot 1 januari. De opvolger van de opgestapte Nico Haak beschikt niet over de juiste papieren en dus was de KNVB onverbiddelijk.

WKE'16 hoopte voor Koops dispensatie te krijgen tot het einde van het seizoen, aangezien de Valthermonder vorig seizoen nog trainer was bij de oranjehemden en met de club promoveerde. De reglementen blijken heel strikt: Dispensatie (voor een heel seizoen) was alleen mogelijk geweest als Koops na het kampioenschap niet was vertrokken. Bovendien had de club uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen dispensatie aan moeten vragen.