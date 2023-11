Het LTC van Beck is terug

VOETBAL - Tweedeklasser LTC heeft vanmiddag in Emmen de oversteek naar de top-5 gemaakt. De ploeg van nieuwe hoofdtrainer Germain Beck klopte provinciegenoot Drenthina met 1-2 (0-1).

Op het drassige veld van de thuisploeg waren grote, mooie kansen spaarzaam. Voor rust opende Mark Smallenbroek namens de Assenaren de score. Daarvoor probeerde de handige Finn Hoogeveen het voor Drenthina.

Voorafgaand aan het treffen in de tweede klasse J was het verschil tussen Drenthina en LTC drie punten in het voordeel van de bezoekers uit de hoofdstad. Respectievelijk plek negen en acht op de ranglijst zorgde bij zowel Robert Oosting als collega Beck, sinds de zomer nieuw in Assen, voor ontevredenheid.

Ook Haan haakt af

Vlak voor het rustsignaal moest Drenthina-aanvoerder Niek Haan geblesseerd het veld verlaten. De zoveelste tegenslag voor de wit-groenen, want met LTC op visite ontbraken ook al Dries Jan Bal (ziek), Thom Alders en Sem Nijkamp (beiden geblesseerd).

Met een afgemeten kopbal verdubbelde Imre de Jong in het uittenue van LTC na een uur de score. Invaller Frank Wiegers deed voor Drenthina iets terug, maar daarna ontbrak een krachtig slotoffensief van de mannen van Oosting.

Drie punten bij de finish

"Typerend voor ons seizoen", noemt de trainer/coach van Drenthina de matige pot tegen LTC. Dinsdagavond wacht eersteklasser DZOH al in de beker. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen. We moeten voorkomen dat we in degradatienood komen."

Ook Beck mokte na het laatste fluitsignaal over het niveau van de wedstrijd: "Maar het levert ons drie punten op. We haken weer aan en daar ben ik heel blij mee. Hoe het is om hoofdtrainer van LTC te zijn? Daar kan ik kort over zijn. Dat is leuk. Zeker als je wint, want dan heb je vrienden."

