Bekijk hier: de zevende zege van ACV en twijfelt Jalving over zijn toekomst?

Jalving: 'Het is soms zo druk dat ik geen tijd heb om echt na te denken'

Ruud Jalving was uiteraard content met de zevende zege van het seizoen. "Het blijkt maar weer eens hoe breed we zijn. De tweede goal komt voor een groot deel op conto van Niels Grevink en Arnaud Bentum. Misschien verdienden we - net als vorige week - wel niet de zege, maar we pakken hem wel en blijven daardoor bovenin deze Tweede Divisie."

ACV is inmiddels in gesprek met Jalving over een contractverlenging, maar de oefenmeester laat weten dat er nog geen akkoord is. "Er is wederzijdse tevredenheid, maar we zijn er nog niet uit. Het is gewoon heel druk", aldus Jalving die naast het trainerschap ook nog een volledige baan heeft. "Soms zelfs zo druk dat ik geen tijd heb om goed na te denken. Het is lastig, ook omdat ik enorm veel gevoel bij deze club heb. Het klopt dat het sinds mijn komst bijna niet beter kan gaan, maar dat is niet de belangrijkste afweging die ik moet maken."