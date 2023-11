Arnoud Bentum is eindelijk terug en bezorgt ACV nieuwe driepunter

Dramatisch begin

ACV begon overigens dramatisch aan het duel tegen Rijnsburgse Boys, de club die al acht duels op rij niet wist te winnen. Voor het bestuur waren de slechte resultaten aanleiding om trainer Martijn Lagendijk (die bezig was aan zijn eerste maanden bij de geel-zwarten) aan het begin van deze maand aan de kant te zetten. Maar de formatie van interim-trainer Hein Leliveld werd in Assen in het zadel geholpen door Luka Prljic die al in de eerste minuut gigantisch in de fout ging in de opbouw. De captain van ACV verspeelde de bal en Nino Klaver profiteerde dankbaar en schoot langs de kansloze Ramon Nijland, de doelman die vorige week ontbrak wegens ziekte en ook vandaag allesbehalve okselfris onder de lat stond.

Frisse krachten

Toch groeide Nijland uit tot één van de helden van de middag, want nadat ACV kort voor rust via een gelukkige treffer van uitgerekend Prljic op gelijke hoogte kwam, moest de lange doelman in het tweede bedrijf een paar keer flink aan de bak. Met kunst- en vliegwerk, maar ook met een geweldige reflex op een inzet van Furhgill Zeldenrust, hield Nijland na rust zijn doel schoon. De thuisclub had ondertussen via invaller Bentum of uit drie gevaarlijke corners de 2-1 kunnen maken, maar ook dat lukte niet. En zo leek het dertiende duel van het seizoen voor beide ploegen in een gelijkspel te eindigen. Maar de frisse troeven van Ruud Jalving (Grevink en Bentum, op aangeven van de belangrijkste man dit seizoen bij ACV: Quispel) dachten daar anders over.